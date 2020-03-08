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الوداد يتخطى النجم ويضرب موعدًا مع الأهلي في قبل نهائي دوري الأبطال

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطى فريق الوداد المغربي نظيره النجم الساحلي، رغم الهزيمة أمامه بهدف نظيف، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، وذلك بمجموع المباراتين 2-1.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري الذي تأهل على حساب صن داونز.

وفاز النجم الساحلي اليوم على الوداد بهدف نظيف سجله حازم الحاج حسن، في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وبذلك يصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح الوداد المغربي.

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