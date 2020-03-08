شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لهذا السبب تمنيت مواجهة الرجاء عن مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تمنى مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بدلًا من مازيمبي الكونغولي.

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

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وقال منصور، في تصريحات لموقع البطولة المغربي: «أولًا هنيئا للرجاء بالتأهل، ولا أخفي سرا أنه مع اقتراب نهاية مباراتنا أمام الترجي وتحقيق التأهل، كنت أطلب من الله أن نواجه فريق الرجاء الرياضي، عوضًا عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، لأننا سنسافر إلى بلد يشتهر بالروح الرياضية، ولا يعتمد لعبة الكواليس».

وتابع: «صراحة ليست لدي أي رغبة في السفر للكونغو، خاصة أن رئيس مازيمبي مرتشٍ ومشبوه، وهو ما يختلف عليه الوضع بالنسبة للمغرب، ولذلك كنت أتمنى مواجهة الرجاء المغربي، إذ ستكون مباراة الأشقاء، ونحن سعداء بذلك».

وأضاف: «لقد تابعتها على الأعصاب، ليس لضعف الرجاء أو شيء من هذا القبيل، لكنني كما ذكرت سابقا أُفضّل خوض الدور القادم في بلد مضياف، والشعب المغربي محترم، وفريقي سيرتاح هناك».

واختتم: «وجود أشرف بن شرقي وأوناجم في الزمالك لا يجب أن ينسيني أن الرجاء لديه لاعبنا حميد أحداد، الذي يقدم مستويات جيدة رفقة الفريق».