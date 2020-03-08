شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عتاب من «أبوجبل» إلى الإعلام: «عايز حقي» بعد المساهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بالزمالك، رسالة عتاب إلى الإعلام الرياضى، مؤكدًا أنه لم يحصل على حقه الكامل من الإشادة بمستوييه الفنى والبدنى على الرغم من تحمله المسؤولية فى أصعب المواقف، فى غياب الحارس الأساسى محمود جنش.

وقال: «لقد أسهمت فى حصول الزمالك على بطولتين فى ستة أيام، ونحن الآن على أعتاب المنافسة وبقوة على اللقب الإفريقى الأعظم، ورغم ذلك أعلم أن الله لن يضيع مجهودى سواء مع الزمالك أو المنتخب».

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يأتى هذا، فى الوقت الذى خضع فيه الثنائى محمود علاء ومحمد حسن لكشف المنشطات بمعرفة اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقى، ويُنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس السبت، ويُنتظر أن يكتفى «كارتيرون» ببرنامج استشفائى للمجموعة التى شاركت فى المباراة.

من جانبه، أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بالمستوى البدنى المتميز الذى ظهر عليه اللاعبون طوال شوطى المباراة، وقال: «لقد أثبت اللاعبون أنهم رجال وأنهم على موعد دائمًا مع المباريات الكبيرة».

وأبدى «أمير» استياءه من الحملات الموجهة دائمًا للنيْل من الزمالك والتدخل فى شؤونه، قائلًا: «لقد تعرضنا لحملات اتهام لاذعة من البعض بأن رئيس النادى يتدخل فى عمل الأجهزة الفنية، وأثبتت الأيام أنه بعيد تمامًا عن التدخل فى تلك الأمور، ليعود أصحاب هذه الأصوات إلى فعل ما ينكرونه ويتدخلوا فى عملنا بمطالبتهم بأن يكون لدينا إخصائى لياقة بدنية، رغم أن المدير الفنى لم يطلب ذلك، وأثبتت الأيام أنهم على خطأ أيضًا بعدما ظهر اللاعبون بمستوى بدنى مرتفع وأدوا المباريات الأخيرة بكامل لياقتهم البدنية».