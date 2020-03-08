شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقود برشلونة لفوز صعب على سوسيداد ويتصدر الليجا مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة انتصارا بشق الأنفس، السبت، على حساب ضيفه ريـال سوسيداد (1-0)، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سجل منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد.

وبهذا الانتصار، يرتقي برشلونة لصدارة الليجا مؤقتًا، مبتعدًا بنقطتين عن ريـال مدريد بعد صعوده للنقطة 58.

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أهدر برشلونة عددًا من الفرص في الشوط الأول، لكنه افتقر للحسم، بينما تراجع أداء لاعبيه بشكل واضح في الشوط الثاني الذي كان سوسيداد قريبًا فيه من هز شباك تير شتيجن.

وبعد فرصة خطيرة للفريق الباسكي، أوقف حكم اللقاء المباراة وقرر احتساب ركلة جزاء للبرسا بعد الاحتكام لتقنية «فار» بعدما تبين لمس الكرة لأحد لاعبي سوسيداد داخل المنطقة، ونجح ميسي في تنفيذ ركلة جزاء بالدقيقة 81.

وبعدها شكل سوسيداد خطورة على مرمى تير شتيجن، وكان ميسي هو الأبرز بين لاعبي البارسا وقاد هجمة رائعة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع مهدها للبديل أنسو فاتي الذي صنع هدفا لجوردي ألبا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الاحتكام لتقنية الفيديو أيضًا.

وبهذا يستعيد برشلونة الانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام غريمه ريـال مدريد بثنائية نظيفة في كلاسيكو سانتياجو برنابيو.