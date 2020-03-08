شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة أهداف بالنيران الصديقة انكوى بها منافسو الأهلي في أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكفل لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي ليبوهانج مابوي بتسجيل هدف الأهلي في شباك فريقه بالخطأ مع الدقيقة 21 من عمر مباراة الفريقين، اليوم السبت ببريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الهدف الذي سهل كثيراً من مهمة بطل مصر في قطع بطاقة الترشح لنصف النهائي القاري.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 لقاء الأهلي وصن دوانز اليوم بعدما نجح الفريق الأحمر في الفوز ذهاباً بالقاهرة بهدفين دون رد.

ويحمل الهدف الذي سجله مابوي لاعب صن داونز الرقم 6 من حيث الأهداف العكسية بالنيران الصديقة لمصلحة الفريق الأهلاوي في تاريخ مشاركاته القارية.

جمال الثعلب، لاعب الهلال السوداني، هو من افتتح الأهداف العكسية في مواجهات الأهلي، وذلك في إياب نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 بملعب القاهرة.

ويسجل الظهير الأيمن للنجم الساحلي حمدي النقاز هدفاً خامساً لمصلحة الأهلي في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 في لقطة شهيرة.

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تتواصل أهداف النيران الصديقة التي انكوى بها منافسو الفريق الأهلاوي، ويسجل فاتح صلاح، مدافع شبيبة الساورة الجزائري، هدفاً لمصلحة بطل مصر بالخطأ في مرماه في لقاء المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2018-2019.

ويتكفل أسامة الحمادي مدافع الاتحاد الليبي بتسجيل هدف بلوغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2007 بتسجيله هدفاً عكسياً في شباك فريقه بلقاء القاهرة في إياب نصف نهائي تلك النسخة.

مصطفى سالم، لاعب اطلع بره بطل جنوب السودان، يسجل أحد الأهداف التسعة التي سكنت شباك فريقه أمام الأهلي في برج العرب بالدور التمهيدي للنسخة الجارية من دوري الأبطال.

ويُكمل مابوي نصف دستة أهداف عكسية لمصلحة الأهلي في تاريخه الأفريقي خلال مواجهة اليوم أمام صن داونز بإياب ربع النهائي القاري.

بقى أن نشير إلى أن عددًا آخر من الأهداف قد سُجلت بالخطأ لمصلحة الأهلي في عدة مباريات قارية، إلا أن تقارير حكام هذه المباريات لم تقم بتدوينها كأهداف عكسية، أبرزها في مواجهة فيلا الأوغندي في دور الـ 32 لدوري الأبطال 2005 وغيرها.