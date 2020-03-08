شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مستحقات لاعبى الفريق بعد التأهل الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة الزمالك، على صرف دفعة من مرتبات اللاعبين والخاصة بعقودهم خلال الفترة الجارية بعد تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات اليوم الأحد، عقب العودة من تونس، أمس، السبت بعد الفوز على الترجى التونسى في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2، ليتأهل الزمالك إلى نصف النهائي ويضرب موعدا مع الرجاء المغربى الذى تأهل إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى بمجموع المباراتين بنتيجة 2 / 1 بعدما فاز الفريق المغربى في الذهاب بنتيجة 2 / 0 وخسر في الإياب بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك، استعداداته من الغد لمباراة الاتحاد السكندرى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز فيما تقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.