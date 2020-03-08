شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح ملف التجديد لرباعى الفريق خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتح مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعي الفريق شريف إكرامي ، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد في الوقت المناسب.

من المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلي أكثر من جلسة مع رباعي الفريق لحسم هذا الأمر خاصة وأن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامي الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف الشائك الذي إستحوذ على إهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعي السابق له دور مهم في الفريق سواء على الصعيد الفني أو الصعيد القيادي ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق في الفترة المقبة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفني وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.