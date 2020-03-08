هاشتاج عماد متعب يتصدر تويتر بعد تعرضه لوعكة صحية.. والجمهور: ألف سلامه يا قناص





تصدر عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي السابق مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى وأجرى بعد الفحوصات الطبية.

ولقى خبر تعرض متعب لوعكة صحية ردود فعل واسعة من قبل الجمهور المحبين للاعب على موقع التدوينات القصيرة تويتر للإطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء العاجل.

وتعرض عماد متعب لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، أثناء ممارسته للعبة تسمى "بادل التنس".

Advertisements

وشعر "متعب"، بإعياء أثناء اللعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات عليه والاطمئنان على حالته الصحية.

حرص عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي السابق، على طمأنة جماهيره عليه، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

بيبرس قال في رسالة لمتعب:"ربنا يشفيك يا #عماد_متعب ويخليك لبناتك يا ابو تمارا،ويجبر بخطرك زي ما كنت علي طول بتفرحنا".

باسم سيد قال :"ربنا يطمنا عليك يا كابتن أن شاء الله وترجع لبيتك واسرتك وجمهورك بالف سلامه #عماد_متعب".