تفاصيل حالة عماد متعب الصحية بعد تعرضه لوعكة ونقله للمستشفى



وتعرض عماد متعب لاعب فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، أثناء ممارسته للعبة تسمى "بادل التنس".

وشعر "متعب"، بإعياء أثناء اللعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى على الفور، لإجراء الفحوصات عليه والاطمئنان على حالته الصحية.

حرص عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي السابق، على طمأنة جماهيره عليه، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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وكتب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في تعليق مقتضب: "أنا بخير الحمد لله".

وحرص الطبيب الذي أشرف على حالة عماد متعب، على طمأنة أسرته ومحبيه على صحته، مؤكدًا أنه تعرض لهبوط نتيجة الضغوط أو العصبية.

وطلب الطبيب وضع لاعب الأهلي السابق، تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حتى يتماثل تمامًا للشفاء.