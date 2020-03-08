بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس والإنتر في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة يوفنتوس فريق الإنتر في أهم مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 في مباراة مؤجلة من يوم 1-3-2020، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4، بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على “ملعب أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو، بإدارة من الحكم الإيطالي “ماركو جويدا”.

يستقبل فريق يوفنتوس نظيره الإنتر، على “ملعب أليانز ستاديوم”، في قمة مباريات الجولة الـ26 من مباريات الدوري الإيطالي ،وستلعب المباراة بدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل يوفنتوس الفريق المضيف المباراة، مفتقدًا لعامل الجمهور، وعينه على تحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول استعادة الصدارة من “لاتسيو“، والثاني إبعاد الإنتر عن منافسته على لقب الأسكوديتو.

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وسيسعى اصدقاء “كريستيانو رونالدو” إلى مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب الأداء المخزي الذي يقدمونه في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى خسارتهم اخر لقاء خاضه الفريق أمام “ليون” في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يتطلع فريق الإنتر إلى تحقيق الفوز لخطف الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على تحقيق اللقب حتى الرمق الآخير.

ويحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 24 مباراة مع تبقى مباراة مؤجلة غير مباراة اليوم، حيث حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 6 وخسر في مناسبتين فقط، وسجل 49 هدفًا، واهتزت شباكه 22 مرة كأقوي خط دفاع في المسابقة.

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