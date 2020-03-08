نتيجة مباراة يوفنتوس والإنتر في الدوري الإيطالي “الكلاسيكو”

يواجه يوفنتوس فريق الإنتر ضمن مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 في كلاسيكو الكرة الإيطالية، لحساب الجولة 26 من الدوري الإيطالي، والمؤجلة منذ بداية الأسبوع الماضي بسبب فيروس كورونا القاتل.

المباراة المقرر لها على ملعب آليانز ستاديوم لن تشهد حضورًا جماهيريًا للمرة الأولى منذ افتتاحه، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في شمال إيطاليا، لتقام بدلاً من مباريات الجولة ال27 بالنسبة للفريقين.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق من الأسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى يوم 13 مايو 2020، غير أنه تراجع عن ذلك القرار بعد توجيه اتهامًا لمسؤولي الاتحاد بمحاولة إفساد المنافسة بين الفريقين، وإعادة صياغة كالتشيو بولي بشكل جديد.

وأعاد الاتحاد جدولة المباراة لتقام يوم الأحد 8 مارس بدلاً من إقامتها بعد شهرين ونصف، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويدرك رجال المدير الفني “ماوريتسيو ساري” أهمية المباراة ولا بديل سوى تحقيق الثلاث نقاط واستغلال عامل الأرض من أجل العودة لصدارة الكالتشيو خاصة وأنها تعتبر قمة الدوري الإيطالي ونتيجة المباراة تحسم بشكل كبير صراع لقب البطولة.

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ويحتل السيدة العجوز وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة خلف لاتسيو المتصدر برصيد 62، ولكن يتبقى لليوفي مباراة مؤجلة الفوز بها يعني العودة للصدارة من جديد والاقتراب خطوة نحو تحقيق اللقب المحبب لجماهيره.

بينما يدخل “النيراتزورى” المباراة من أجل الثأر من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “جوسيبي مياتزا“، وكانت انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين لهدف يوم 6 أكتوبر الماضي، لحساب الجولة السابعة.

كما يعي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أن الخساراة أمام اليوفنتوس ستبعده بشكل كبير عن المنافسة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة ولكنه يتبقى له مباراة مؤجلة عن اليوفي.

يذكر أن الفريقان قد تقابلا من قبل في 236 مباراة بمختلف المسابقات نجح يوفنتوس من تحقيق الفوز 107 مباراة بينما فاز الإنتر 71 مرة وحسم التعادل نتيجة الفريقين في 58 مناسبة.