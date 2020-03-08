نتيجة مباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

يدخل نادي المصري البورسعيدي مواجهة من العيار الثقيل أمام نهضة بركان المغربي في إحدى مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 على ستاد البلدي ببركان وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة دون حضور جمهور حيث أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إقامته لجميع مباريات الدوري المحلي والبطولات القارية في الفترة القادمة خلف الأبواب المغلقة بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد ظهور 4 حالات في الدار البيضاء مؤخرًا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب بركان وتذاع على قناة بي إن سبورتس 7.

يدخل الفريق البورسعيدي تحت قيادة مدربه الجديد “طارق العشري” هذه المباراة على أمل تحقيق فوز وخطف بطاقة الصعود لدور قبل النهائي في الكونفدرالية الأفريقية، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد السويس وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2 يوم الأحد الماضي.

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ويطمح العشري في استغلال عدم حضور الجماهير في المغرب والرجوع ببطاقة الصعود وتقديم أوراق اعتماده مع الفريق البورسعيدي حيث تعتبر المباراة الثانية له بعدما خلف إيهاب جلال الذي تدنى معه مستوى النسور الخضر في الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج المصري لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود بينما يأتي التعادل السلبي أو بهدف لكل فريق في صالح الفريق المغربي.

وأمام الفائز من هذه المواجهة اختبار غاية في الصعوبة أمام حسنية أكادير المغربي في الدور نصف النهائي، حيث يُعد سفير منطقة “سوس” أقوى فرق المسابقة هذا الموسم.

وسبق للمصري زيارة ملعب بركان البلدي شرق المغرب في إحدى مباريات دور مجموعات الكونفدرالية بموسم 2016/2015، أثناء فترة المدرب حسام حسن، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز.