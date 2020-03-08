نتيجة مباراة ميلان وجنوي في الدوري الإيطالي

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يدخل ميلان مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حين يستضيف جنوي في إحدى مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي والتي تقام على ملعب سان سيرو.
تبدأ المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي ان سبورتس 4 بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.
ميلان مطالب بتحقيق الفوز بأي شكل لمعادلة رصيد نقاط نابولي في الصراع على المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
ويحتل الروسونيري المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل نابولي المركز السادس برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.
ولن تكون المواجهة بالسهلة على ميلان كونها ستقام دون حضور جمهور، تنفيذًا لقرار الصادر من الرابطة على إقامة جميع مباريات الكالتشيو خلف الأسوار بسبب تفشي فيروس كورونا المميت في شمال إيطاليا.
تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة جنوى
حراسة المرمى: أسمير بيجوفيش
الدفاع: ثيو هيرنانديز- أليسيو رومانيولي- سيمون كاير- أندريا كونتي
الوسط: أنتي ريبيتش- إسماعيل بن ناصر- فرانك كيسي- صامويل كاستييخو
الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش- هاكن كالهانجولو
يذكر أن ميلان قد تفوق على جنوي في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب لويجي فيراريس ماراتسي ضمن مباريات الأسبوع السابع هذا الموسم.
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