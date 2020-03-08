نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ في اختبار سهل نسبيًا عندما يواجهة أوجسبورج على ملعب أليانز أرينا في إحدى مباريات اليوم الأحد 8-3-2020، ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.

البافاري الذي يحتل صدارة الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة كان آخرها الفوز بهدف نظيف على شالكه ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا.

ويأمل البايرن – تحت قيادة المدرب المميز هايز فليك- في مواصلة سلسلة انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي، حيث حقق الفوز في أخر ستة لقاءات، وتعادل مباراة وحيدة.

ويسعى رفاق روبرت ليفاندوفسكي نحو ضمان الثلاث نقاط في مواجهة أوجسبورج لتعويض خيبة أمل المباراة الأولى، عندما تعادل في ملعب أوجسبورج 2/2.

وسيلعب بايرن ميونخ تحت الضغط بسبب فوز منافسيه على لقب البوندسليجا “بوروسيا دورتموند” بهدفين لهدف أمام مونشنجلادباخ في وقت سابق من هذه الجولة، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من البايرن!.

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على الجانب الأخر يبحث فريق أوجسبورج عن تحقيق مفاجأة والخروج لو بنقطة من جحيم آليانز أرينا تساعده على تحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل المركز الـ 13 برصيد 27 نقطة.

والتالي التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: الفونسو ديفيز- جيروم بواتينج- دافيد ألابا- بنيامين بافار

وسط الملعب: جوشوا كيميتش – تياجو ألكانتارا – ليون جوريتسكا – توماس مولر – فيليب كوتينيو

الهجوم: سيرج جنابري