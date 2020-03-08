نتيجة مباراة حسنية أكادير والنصر في الكونفدرالية

يستقبل حسنية أكادير المغربي نظيرة النصر الليبي ضمن مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 عند الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب أدرار في المغرب ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة دون حضور جمهور بناء على توصية رسمية من وزارة الرياضة في المملكة المغربية بإجراء جميع المقابلات القارية والمحلية خلف الأبواب المغلقة بسبب نشر بعض العائدين من إيطاليا لفيروس كورونا المميت، وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورتس 1.

انتهت نتيجة مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بفوز كاسح لفريق حسنية أكادير بخمسة أهداف دون رد، وأقيمت المقابلة على الأراضي المصرية في ملعب بتروسبورت بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة في ليبيا، ليضمن سفير “سوس” التأهل بنسبة 90٪ إلا إذا وقعت مفاجأة مدوية في الملعب الذي استضاف بعض مباريات كأس العالم الأندية 2013.

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وبات حسنية أكادير صاحب أكبر فوز لفريق مغربي خارج ميدانه في أفريقيا بعد الانتصار على النصر الليبي، ليخطف هذا الرقم من نهضة بركان الذي انتصر على إيساي البنيني بنتيجة 1-5، علمًا بأن الفريق البرتقالي كان قد خطف الرقم من الرجاء الذي انتصر على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-5.

ويحتاج فريق النصر الليبي لمعجزة حقيقية خارج دياره، والفوز بسداسية لضمان التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواجه حسنية أكادير الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي في الدور نصف النهائي.