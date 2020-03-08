رياضة | قبل قمة إنتر ميلان ويوفنتوس ... كشف حساب ساري مع السيدة العجوز

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل قمة إنتر ميلان ويوفنتوس ... كشف حساب ساري مع السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 08/مارس/2020 - 07:09 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
قاد ماوريسيو ساري يوفنتوس في 35 مباراة حتى الآن في بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، فاز في 26 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات هذا الموسم، سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 69 هدفاً ومني مرماه ب 33 هدفاً.
في بطولة الدوري الإيطالي، قاد ساري يوفنتوس في 25 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 48 هدفاً ومتي مرماه ب 24 هدفاً.
وفي كأس إيطاليا، قاد ساري اليوفي في ثلاث مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة. سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 8 أهداف ومني مرماه بهدفين.
وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، قاد ساري يوفنتوس في 6 مباريات في المجموعة الرابعة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، سجل يوفنتوس تحتو قيادة ساري 12 هدفاً ومني مرماه ب 4 أهداف ليتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة متفوقاً على أتليتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.
وفي دور الستة عشر، واجه يوفنتوس نظيره ليون الفرنسي وخسر منه بهدف نظيف وذلك في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements