رياضة | قبل قمة إنتر ميلان ويوفنتوس ... كشف حساب ساري مع السيدة العجوز

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر ومتبقى له مباراة مؤجلة بينما يبتعد إنتر ميلان بثمانية نقاط عن الصدارة ويملك مباراتين مؤجلتين. ويستعرض الخليج 365 الرياضي كشف حساب ساري مع يوفنتوس هذا الموس حتى الآن .



قاد ماوريسيو ساري يوفنتوس في 35 مباراة حتى الآن في بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، فاز في 26 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات هذا الموسم، سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 69 هدفاً ومني مرماه ب 33 هدفاً.

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في بطولة الدوري الإيطالي، قاد ساري يوفنتوس في 25 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 48 هدفاً ومتي مرماه ب 24 هدفاً.



وفي كأس إيطاليا، قاد ساري اليوفي في ثلاث مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة. سجل يوفنتوس تحت قيادة ساري 8 أهداف ومني مرماه بهدفين.



وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، قاد ساري يوفنتوس في 6 مباريات في المجموعة الرابعة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، سجل يوفنتوس تحتو قيادة ساري 12 هدفاً ومني مرماه ب 4 أهداف ليتصدر المجموعة برصيد 16 نقطة متفوقاً على أتليتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي دور الستة عشر، واجه يوفنتوس نظيره ليون الفرنسي وخسر منه بهدف نظيف وذلك في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.