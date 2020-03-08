رياضة | بعد الفوز على الاتفاق.. كشف حساب لوشيسكو مع الهلال

ويحتل الهلال تحت قيادة المدير

Advertisements

الفني البرتغالي رازفان لوشيسكو، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، صاحب المركز الثاني.

كشف حساب لوشيسكو مع الهلال:- نجح رازفان لوشيسكو في كسر كافة الأرقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الهلال؛ وذلك منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للزعيم عام 2019.

وقاد لوشيسكو الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة، ليعيد بذلك لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب دام 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب عام 2011.

شارك الهلال تحت قيادة لوشيسكو في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي حصد بها المركز الرابع، وذلك بعدما قاد البرتغالي الفريق للفوز في أول لقاء له بالبطولة أمام فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة التي تعرض لها أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح.

كما يقدم الهلال أداء مبهر في منافسات الدوري السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي، حيث يعتلي الزعيم صدارة الدوري، برصيد 50 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.