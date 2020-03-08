رياضة | 9 مباريات نارية تنتظر النصر في الدوري السعودي للمحترفين.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 مباريات نارية تنتظر النصر في الدوري السعودي للمحترفين.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 9 مباريات نارية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي يأتي على رأسهم ديربي الرياض أمام غريمه الأزلي الهلال.

ومن المقرر أن تُذاع المباريات حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي. النصر × الرائد

يلتقي النصر بفريق الرائد، يوم 11 مارس القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر × الهلال يواجه النصر نظيره الهلال، يوم 20 مارس القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الثالثة والعشرون من دوري المحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

النصر × أبها يلتقي النصر بنظيره أبها، يوم 11 إبريل 2020، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر × الوحدة من المقرر أن يلاقي النصر فريق الوحدة، يوم 14 إبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين. Advertisements

وتنقل في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر × التعاون يواجه النصر فريق التعاون، يوم 25 إبريل 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

النصر × العدالة من المقرر أن يلاقي النصر نظيره العدالة، يوم 30 إبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة وعشرون من دوري المحترفين.

وتقام المباراة الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر × الفيحاء يواجه النصر نظيره الفيحاء، يوم 8 مايو 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الثامنة وعشرون. وتبدأ في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

النصر × الاتحاد يلتقي النصر بنظيره الاتحاد، يوم 11 مايو 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.