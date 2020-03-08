رياضة | كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في أفريقيا..امتياز مع مرتبة الشرف



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من حسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاءه الترجي التونسي من دور ربع النهائي ب

الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي الزمالك أقصى الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً قويا مع الرجاء المغربي الذي أنهى مسيرة فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في البطولة الأفريقية بفوزه بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي ثمن النهائي.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي Advertisements ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي ، أحد يومي 1-2 مايو على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، على أن يستضيف الزمالك الفريق المغربي أحد يومي 6-7 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي.

كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في أفريقيا المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قاد الزمالك في 7 مباريات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تولى قيادة الفريق خلفا للمقال المدرب الصربي ميتشو.

الزمالك فاز تحت قيادة كارتيرون في 3 جولات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل فريق الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون 8 أهداف في 7 مباريات خاضها الثعلب مع الفارس الأبيض بمعدل هدف واحد لكل مباراة.