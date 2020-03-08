رياضة | بعد الهزيمة من الفيصلي.. موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة من الفيصلي.. موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



خسر نادي النصر من فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة كأس الأمير خسر نادي النصر من فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر والفيصلي افتتح التسجيل لمصلحة النصر اللاعب بيتروس في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، ثم تعادل ايجور روسي للفيصلي في الدقيقة 15، ثم أضاف غويليرمي أوغستو الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل جوليانو للنصر في الدقيقة 30، ثم اختتم غويليرمي أوغستو مهرجان الأهداف لمصلحة الفيصلي، بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين Advertisements



ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، جمعهم من 12 فوز و 6 تعادلات وثلاث هزائم.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي ويلتقي النصر في الجولة المقبلة أمام فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، يوم الأربعاء المقبل 11 مارس.