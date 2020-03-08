رياضة | كشف حساب زين الدين زيدان مع ريال مدريد

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يُعد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى من أفضل المدربين فى العالم خلال السنوات الأخيرة خاصة انه، توُج بلقب دوري أبطال أوروبا كمدير فنى لعامين متتاليين وهم 2017 و2018 على حساب يوفنتوس وليفربول، بينما توُج باللقب كمدرب مساعد رفقة كارلو أنشيلوتى عام 2014، ليكون زيزو النجم الفرنسي أحد أفضل المدربين نع المرينجي خلال السنوات الماضية ولكن بعد رحيله عن تدريب الفريق مر الملكي بتذبذب فى المستوي بشكل كبير ، ليعود مرة أخري فى مارس عام 2019 خلفًا للمدرب سانتياجو سولاري.

كشف حساب زين الدين زيدان مع ريال مدريد وخاض ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان فى الولاية الحالية 11 مباراة ببطولة الدوري الإسبانى الموسم الماضي فاز خلالها فى 5 مباريات وخسر فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتان.

بينما فى الموسم الحالي خاض ريال مدريد 26 مباراة فى الليجا الإسبانية فاز فى 16 مباراة وخسر فى مباراتان وتعادل فى 8 مباريات.

بينما على مستوي بطولة دوري أبطال أوروبا Advertisements خاض المرينجي 7 مباريات تحت قيادة زين الدين زيدان فاز الفريق فى 3 مباريات وخسر فى مباراتان وتعادل فى مباراتان.

بينما على مستوي كاس إسبانيا ودع الملكي البطولة من الدور ربع نهائي بعد الهزيمة امام ريال سوسيداد، بينما فاز الريال فى مباراتان وخسر فى مباراة.

بينما توُج الريال بلقب كأس السوبر الإسبانى بعد الفوز فى مباراتان على فالنسيا وأتليتيكو مدريد وحقق اللقب.