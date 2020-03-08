رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية الإفريقية



يستضيف فريق نهضة بركان المغربي على ملعبه ووسط جماهيره فريق المصري، ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2019_2020، فى مباراة قوية وحاسمة للصا

عد للدور نصف نهائي.

وكان لقاء الذهاب انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب السويس فى مصر، مما يمثل أفضلية للفريق المغربي الذى تعادل إيجابيًا خارج ملعبه.

ويقود المصري المدرب طارق العشري والذى تولي المهمة حديثًا خلفًا للمدرب إيهاب جلال مدرب الفريق السابق، بينما يسعي نهضة بركان للصعود لنصف النهائي للمنافسة على اللقب خاصة أن الفريق كان طؤف فى المباراة النهائية أمام الزمالك المصري الموسم الماضي ولكن توُج الابيض بالبطولة.

موعد مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية Advertisements ستقام مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية الإفريقية فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والسابعة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية.