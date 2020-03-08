رياضة | ماذا قدم رونالدو حتى الآن مع يوفنتوس؟

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد ٨ مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي إنتر ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز.

تألق رونالدو واعتماد يوفنتوس عليه وكالعادة شهدت الفترة الماضية تألق واضح من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس حيث انقذ الفريق وساهم في فوزه في أكثر من مباراة خلال هذا الموسم وبمختلف المسابقات. Advertisements

ويعول نادي يوفنتوس وجماهير الفريق على رونالدو اليوم أيضا في إنقاذ الفريق وخطف الفوز للسيده العجوز من نادي إنتر ميلان حتى يعود الفريق إلى صدارة الدوري الإيطالي من جديد.

مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم وقد شارك كريستيانو رونالدو في ٣٤ مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٧ هدف وصنع هدفين آخرين.

ويحتل رونالدو المركز الثاني من جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٢١ هدف وبفارق ٦ أهداف عن صاحب الصدارة شيرو إيموبيلي نجم نادي لاتسيو.