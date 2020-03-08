شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى ينتظر رد الجانب الإماراتى بشأن البطولة الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب اليوم منتخب مصر الأوليمبي الموقف النهائي من قبل الجانب الإماراتي و الخاص بالبطولة الودية التي يشارك فيها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب ، بدبي في الفترة من 23 حتى 31 مارس ويتخللها وديتين أمام البرازيل أو كرواتيا وودية ثانية أمام الأرجنتين ، بعد إنتشار فيروس كورونا بالإمارات و التخوف من إلغاء الوديتين وهو ما سيتم حسمه في اجتماع القائمين على الدورة و الجانب الإماراتي ومعرفة رد المنتخبات المشاركة في الدورة من التواجد في الإمارات من عدمه.

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لـ " اليوم السابع أنه في حالة إلغاء وديتي الإمارات فهناك عرض من إحدي الدول لإقامة معسكر خارجي سيتم عرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة للبت فيه في حالة فشل معسكر الإمارات ، مؤكداً أنه إلى الآن فالأوضاع تسير بخطوات ثابتة والمعسكر ما زال قائم ، وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لأوليمبياد طوكيو 2020 التي تقام في يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخب من المتأهلين ، ورغبة غريب في تجربة أكثر من لاعب في الوديتين للحكم على مستواهم.

فى سياق متصل أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

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قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للإنضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.