شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى ونهضة بركان اليوم الاحد 8 / 3 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

*مشوار المصرى ونهضة بركان المغربى

احتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف

*طريق الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان

الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

Advertisements

*نتيجة مباراة الذهاب بين المصرى ونهضة بركان

مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق ، ومن جانبه طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر

*أهم لاعب في المصرى ونهضة بركان

ويعول فريق المصرى البورسعيدى على الفلسطيني محمود وادي، والذي شارك في تسعة مباريات وسجل خمسة أهداف بالبطولة الافريقية ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 11 مباريات.

*طاقم تحكيم تونسى للمصرى ونهضة بركان

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادق السلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

الحكم صادق السلمي كان قد سبق له إدارة مباراة الفريقين معا بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها والتي استضافها ستاد المصري ببورسعيد في التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.