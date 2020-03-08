شكرا لقرائتكم اليوم.. الجهاز الفنى للمنتخب يعلن قائمة المحترفين لمواجهتى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم الأحد قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمباراتىّ توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، والمحدد لهما يومىّ 26 و29 مارس الجارى.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إستدعاء 5 لاعبين محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وكشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سينضم للمنتخب يوم 24 مارس الجاري والمشاركة مع المنتخب في مباراتي توجو، خاصة أن صلاح من الأعمدة الأساسية للمنتخب.. بينما يصل باقى اللاعبين يوم 23 من نفس الشهر.

في السياق ذاته، تواصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم مع محترفنا المصرى أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة.. وطمأن اللاعب مديره الفني على حالته بتأكيده على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخليفة وأن ونتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.