شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الاحد فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش أخر ودياته استعداداً للمباراة مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق

ومن جانبه أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للإسماعيلى، أن مواجهة الجونة صعبة للغاية، فى ظل القدرات الفنية التى يتمتع بها لاعبو الفريق المنافس، مشيراً إلى أن الأخير حقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة قبل التوقف، وقال السلحدار، "ثانى الأسباب التى تزيد من صعوبة اللقاء تواجد جهاز فنى مميز بقيادة بيدرو الذى سبق له تولى تدريب الإسماعيلى من قبل، نتطلع لتكرار البداية المميزة للفريق بالدور الأول للمسابقة من أجل تحسين الترتيب، استفدنا جيدا من فترة التوقف فى إصلاح الأخطاء”.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "لا يشغلنا إقامة اللقاء مع الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية بحضور جماهيرى من عدمه، لدينا هدف أمامنا سنقاتل عليه هو التأهل للنهائى والسعى نحو التتويج بلقب البطولة”.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.