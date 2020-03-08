الخليج 365 يكشف تطور الحالة الصحية لعماد متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقرت الحالة الصحية لعماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بحسب ما أثبتته الأشعة والحفوصات الطبية التي خضع لها.

وتواجد عماد متعب في أحد المستشفيات بعد مروره بأزمة صحية في وقت متأخر من مساء أمس، السبت.

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وعلم الخليج 365، بأن عماد متعب شعر بحالة هبوط حاد أثناء خوضه مباراة كرة قدم، ليتوجه على إثرها إلى المستشفى.

وخضع لاعب مصر السابق لفحوصات طبية أثبتت عدم وجود خطورة عليه، لينصحه الطبيب المعالج له بإمكانية مغادرة المستشفى صباح اليوم، الأحد.

وكان متعب قد كتب تغريدة عبر حسابه على تويتر فجر اليوم، الأحد، ليطمئن الجماهير حيث قال: "أنا بخير الحمد لله".