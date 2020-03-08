اليوم.. راحة للاعبي الزمالك من التدريبات

قررَّ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة اليوم الأحد من التدريبات. يأتي ذلك بعد أن تخطَّى الزمالك الترجي التونسي في مجموعي لقاء الذهاب والإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحصل لاعبي الزمالك على راحة اليوم من التدريبات، على أن يتم استئناف التدريبات، غدا الاثنين، استعدادًا لمواجهه الاتحاد السكندري يوم الخميس في الدوري الممتاز.

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