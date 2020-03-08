جدول مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الأحد الموافق 8-3-2020، والبداية مع ديربي مانشستر في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي على ملعب “أولد ترافورد” في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

وفي نفس الجولة وقبل ديربي مانشستر، يستقبل فريق تشيلسي نظيره إيفرتون على ملعب “ستامفورد بريدج“، وتبدأ المباراة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى إيطاليا، حيث تُعود الحياة من جديد لملاعب كرة القدم بعد تأجل العديد من المباريات بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُلعب اليوم 5 مباريات مؤجلة من الجولة الـ26 بدون جمهور، أبرزها مواجهة يوفنتوس فريق الإنتر على ملعب “آليانز ستاديوم“، وتبدأ المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى إسبانيا، وبالتحديد إلى “ستاد بينتو فيامارين”، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على ريال بيتيس في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، ضمن مباريات الجولة الـ27، باقي مباريات جولة اليوم سنتعرف عليها من خلال الجدول.

وفي القارة السمراء، تلعب اليوم مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتبدأ أولى المباريات بمواجهة زاناكو الزامبي لفريق بيراميدز المصري في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، على “ستاد الدفاع الجوي”.

ويلاقي المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي في مباراة نارية على “الملعب البلدي لبركان”، وتبدأ المباراة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة – إياب دور ربع النهائي.

زاناكو (زامبيا) – بيراميدز (مصر). الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

النصر (ليبيا) – حسنية أكادير (المغرب). الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

إنييمبا (نيجيريا) – حوريا (غينيا). الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

المصري البورسعيدي (مصر) – نهضة بركان (المغرب). الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ29

تشيلسي – إيفرتون. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

أوساسونا – إسبانيول. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

بلد الوليد – أتلتيك بيلباو. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ليفانتي – غرناطة. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

فياريال – ليجانيس. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ريال بيتيس – ريال مدريد. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

بارما – سبال. الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

ميلان – جنوى. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

سامبدوريا – هيلاس فيرونا. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 8.

أودينيزي – فيورنتينا. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

يوفنتوس – انتر ميلان. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

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بايرن ميونيخ – أوجسبورج. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

ماينز 05 – فورتونا دوسلدورف. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

سانت إيتيان – بوردو. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

رين – مونبلييه. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

ليل – ليون. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

بيلينينسيش – فاماليكاو. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

موريرينسي – ماريتيمو. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

جل فيسنتي – سانتا كلارا. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

سبورتينج لشبونة – ديسبورتيفو أفيس. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة Sport TV 1 Potugal.

باكوس دي فيريرا – فيتوريا غيماريش. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الهولندي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

أوتريخت – سبارتا روتردام. الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش.

هيراكليس الميلو – آر كي سي فالفيك. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

فينورد روتردام – فيليم 2 تيلبورغ. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

غرونينغين – بي إس في آيندهوفن. الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

الدوري الإسكتلندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ30

روس كاونتى – جلاسكو رينجرز. الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 12en.

الدوري الأرجنتيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

بوكا جونيورز – جيمناسيا لابلاتا. الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport TV 2 Potugal.

اتلتيكو توكومان – ريفر بليت. الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport TV 1 Potugal.

سان لورينزو – لانوس. الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش.

إنديبندينتي – سينترال كوردوبا. الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش.

الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

قاسم باشا – قيصري سبور. الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش.

تشايكور ريزا سبور – ألانياسبور. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

سيفاس سبور – جالطة سراي. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ37

ديربي كاونتي – بلاكبيرن روفرز. . الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري الإسباني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ31

رايو فاليكانو – إلتشي. الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

مالاجا – ريال سرقسطة. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ألكوركون – ميرانديس. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

سبورتينغ خيخون – لاس بالماس. الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

تينيريفي – بونفيرادينا. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

أولمبيك خريبكة – الدفاع الحسني الجديدي. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة المغربية الفضائية.

الدوري الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ5