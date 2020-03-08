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رياضة | غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات مؤثرة عن قبل مواجهة بيتيس في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 08/مارس/2020 - 03:30 ص

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بوابة الخليج 365

محمد الدمتناوي

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يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره نادي ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على أرضية ملعب بينيتو فيامارين، معقل الأخير.

حيث غاب عن تدريبات ريال مدريد كل من كارفخال وناتشو وفرانشيسكو إيسكو، الذي تألق بشكل كبير في المباريات الأخيرة.

وأصبح من المؤكد غياب ثلاثي الفريق الملكي عن مباراة ريال بيتيس، بعد إعلان زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة الغد.

ومن المتوقع أن يشارك البرازيلي إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب كارفاخال، وكان اللاعب قد شارك في هذا المركز سابقًا أمام إشبيلية.

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