رياضة | قبل موقعة الوداد.. 7 إنتصارات و23 هدفًا في تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الوداد.. 7 إنتصارات و23 هدفًا في تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ضرب فريق الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد تجاوز عقبة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الدور ربع النهائي للبطولة.

الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على صن داونز الجنوب إفريقي 2 / 0 ذهابًا، وتعادل معه في لقاء الإياب بهدف لمثله، بينما حسم فريق الوداد تأهله على حساب فريق النجم الساحلي، حيث فاز عليه 2 / 0 في المغرب، وخسر في تونس بهدف دون مقابل.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي أحد يومي 1، 2 مايو المقبل في المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يومي 8، 9 من نفس الشهر في مصر.

وسبق والتقي الأهلي مع الوداد المغربي في 8 مواجهات بالبطولات الإفريقية، فاز كل منهما في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل كل فريق 8 أهداف في شباك الآخر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد الوداد المغربي قبل مباراته ضد الوداد:-

خاض الأهلي 21 مباراة رسمية ضد الأندية المغربية خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، واجه خلالها 6 أندية ( الوداد – الرجاء – الجيش الملكي – كاس كازبلانكا – الدفاع الحسني الجديدي – المغرب التطواني)، فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

سجل لاعبو النادي الأهلي 23 هدفا خلال مواجهات الفريق السابقة ضد الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 20 هدفًا.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب كانت أمام فريق كاس كازبلانكا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1984، وفاز الفريق الأهلاوي ذهابًا وإيابًا 3 / 1، 2/0 على الترتيب، سجل أهداف الأحمر في المباراتين (طاهر أبوزيد "هدفين" - خالد جاد الله "هدفين" - حمدي البارودي "هدف"). Advertisements حصد الأهلي لقبًا إفريقيًا وخسر لقب آخر أمام الأندية المغربية، حيث توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي عام 2005 بعد الفوز عليه 4 / 2 بركلات الترجيح، بينما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام منافسه الوداد، بعدما تعادل الفريقين بنتيجة 1/1 بالقاهرة، وخسر المارد الأحمر 1 / 0 بتونس.

جاءت مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب كالتالي: - الوداد:

أكثر الأندية المغربية التي تقابلت مع الأهلي بالبطولات الإفريقية بواقع 8 مباريات جمعت الفريقين، حقق كل منهما الفوز في مباراتين، وحسم التعادل 4 مباريات، وسجل كل فريق 8 أهداف.

- الرجاء:

تقابل مع الأهلي في 6 مباريات بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، سجل الفريق المغربي 8 أهداف، مقابل 7 أهداف للأهلي.

- كاس كازبلانكا:

واجه الأهلي في مباراتين ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1984، فاز المارد الأحمر بالمباراتين، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف.

- الدفاع الجديدي:

اصطدم بالأهلي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014، وفاز كل منهما في مباراة، وسجل كل فريق هدفين في مرمي الآخر.

- المغرب التطواني:

التقي مع الأهلي في مباراتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2015، فاز كل فريق بمباراة، وسجل كل منهما هدفًا في مرمي الآخر.