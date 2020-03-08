شكرا لقرائتكم عجلة القسم الثانى تدور اليوم بـ6 مباريات ساخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود اليوم عجلة دورى القسم الثانى للدوران من جديد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسوبع بإقامة 6 مباريات في الجولة الـ17 للمجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد حيث يستضيف تليفونات بنى سويف نظيره شبان قنا في مواجهة صعب لأصحاب الأرض الذين يخوضون اللقاء في المركز السادس برصيد 22 نقطة ، بينما يحتل شبان قنا المركز الرابع برصيد 30 نقطة .

كما يخرج بنى سويف المتصدر برصيد 34 نقطة لمواجهة الإعلاميين صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر فأصحاب الأرض يحاولون العودة للإنتصارات بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت لدخولهم منطقة الخطر واصبح لا مفر من الفوز على الضيوف ، في الوقت الذى يسعى فيه حسن موسى المدير الفني لبنى سويف مواصلة الإنتصارات للإبتعاد اكثر بالصدارة .

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في الوقت الذى يستضيف فيه البنك الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة نظيره طهطا المنتشى بالفوزين الأخيرين صاحب المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط في لقاء يسعى فيه أبناء عيد مرازيق تحقيق الثلاث نقاط للضغط اكثر على المتصدر ، كما يلتقى بترول أسيوط مع الألومنيوم في لقاء متكافئ فأصحاب الأرض في المركز السابع برصيد 21 نقطة ويحاولن الخروج بأى نتيجة إيجابية للإبتعاد عن منطقة الهبوط ، في الوقت الذى يدخل فيه أبناء ياسر الكنانى المباراة في المركز الثالث للمجموعة برصيد 32 نقطة ويتمنون الثلاث نقاط للإقتراب أكثر وأكثر من الصدارة .

وفى مباريات الهروب من شبح الهبوط يستضيف الفيوم بقيادة كرم جابر نظيره سوهاج بقيادة أحمد كشرى ، يدخل أبناء الفيوم المباراة في المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل سوهاج المركز الخامس كما يلتقى ديروط مع المنيا .