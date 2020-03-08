حرص الكابتن "عماد متعب" نجم النادى الأهلى السابق ، علي طمأنة الجماهير علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية . إقرأ أيضاً : «جلطة في المخ» .. نقل «عماد متعب» لإحدى مستشفيات المعادي .. الجمهور يتبادل «تغريدة» أحمد شوبير عن لاعب الأهلي السابق! وكتب "متعب" تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : انا بخير الحمد لله

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "عماد متعب" بعد تعرضه لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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