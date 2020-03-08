شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة العودة من جنوب افريقيا ويحدد موقف رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعثة الاهلي رحلة العودة للقاهرة اليوم ،الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تستغرق رحلة العودة قرابة الثمانية ساعات ، على أن تبدأ البعثة الحمراء في مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في الساعة مساءً مُتجهة إلى جوهانسبرج في مسافة تستغرق قرابة الساعة ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج في التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة في الخامسة والنصف فجراً ، وعقب انتهاء مباراة الأمس بكل تفاصيلها أغلق الجهاز الفني ملف بطولة أفريقيا وبدأ التركيز في الدوري المحلي حيث يستعد الفريق لمباراة سموحة السبت المقبل وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية التي يُحققها هذا الموسم وكان أخرها فوز اعتباري على الزمالك بعد انسحاب الأخير من المباراة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير رمضان صبحي لاعب الفريق من المشاركة في المباريات المقبلة خلال اليومين المقبلين بعدما فضّل الجهاز الفني إستبعاده من المباريات الماضية حتى لا تتفاقم إصابته في العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب بشكل قوي وعدم مشاركته إلا عندما يكون جاهزاً بنسبة 100 % لاسيما وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافي التام ولا يمكن التسرّع في العودة منها للملاعب.