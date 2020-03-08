شكرا لقرائتكم مشير حنفي: "فايلر بيلعب بالنار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مشير حنفي نجم الاهلي السابق، أن فايلر مدرب الاحمر تعامل مع مباراة صن داونز بذكاء، قائلا " معدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة دائما، فايلر تعامل مع لقاء صن داونز بطريقة ذكية جدا.
وتابع نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: غيرت فكرتي عن فايلر بعد لقاء الأهلي وصن داونز، لم أشعر بالقلق خلال المباراة، ومحمد الشناوي لعب دورا مهما في صعود الأهلي لنصف النهائي.
وختم كلماته منتقدا تغييرات فايلر الكثيرة في مركز الدفاع قائلا: "بيلعب بالنار".
وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر، علما بأن الأهلى والزمالك سيخوضا الذهاب خارج الأرض والعودة بمصر.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما ب الكاميرون، ملعب محمد الخامس ب المغرب، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.
يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا
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