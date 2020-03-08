شكرا لقرائتكم مشير حنفي: "فايلر بيلعب بالنار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مشير حنفي نجم الاهلي السابق، أن فايلر مدرب الاحمر تعامل مع مباراة صن داونز بذكاء، قائلا " معدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة دائما، فايلر تعامل مع لقاء صن داونز بطريقة ذكية جدا.

وتابع نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: غيرت فكرتي عن فايلر بعد لقاء الأهلي وصن داونز، لم أشعر بالقلق خلال المباراة، ومحمد الشناوي لعب دورا مهما في صعود الأهلي لنصف النهائي.

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وختم كلماته منتقدا تغييرات فايلر الكثيرة في مركز الدفاع قائلا: "بيلعب بالنار".