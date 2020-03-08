شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: صالح جمعة يحتاج تأهيل نفسي.. وطردت كهربا من المنتخب لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاعب كبير وقادر على خدمة النادي الأهلي.

وتابع ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "صالح لاعب كبير ولديه مهارات كبيرة وقادر على خدمة الأهلي بشكل كبير وقادر على أن يكون صانع ألعاب كبير جدا".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "صالح جمعة يحتاج لتاهيل نفسي ويجب على المدرب التحدث معه باستمرار لانه لاعب من نوعية خاصة".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، انه قام بطرد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، من أحد معسكرات منتخب مصر للشباب. وفسر ربيع ياسين السبب قائلا: "طرد كهربا من أحد المعسكرات بسبب تأخره في الانضمام عن الموعد". وأضاف: "كهربا يجب أن يجتهد في التدريبات ويلتزم بمبادئ النادي الأهلي". Advertisements وقال ربيع ياسين إنه مصنف من أحد أفضل مدربي المنتخبات الا أن غياب العدالة حرمه من تدريب المنتخب الأول، لكن غياب العدالة في الرياضة المصرية حرمني من تولي المنتخب الأول" وأضاف: "رفضت عروض كمدرب ولاعب خارج الأهلي نظرا لحبي كيان النادي الأهلي". وقال، إنه شعر بإهانة كبيرة بعدما عرض عليه عبدالعزيز عبدالشافي، منصب مدير الاكاديميات بالأهلي، موضحا أن هذا المنصب لا يناسبه ولا يناسب تاريخه نهائيا ورفضته على الفور".

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.