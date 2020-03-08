شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب بتأجيل أعمال الصيانة باستاد القاهرة قبل موقعة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى المسئولين بالموافقة على تأجيل أعمال الصيانة لدى ستاد القاهرة الدولى و إستضافته مباراة الاهلى و الوداد المغربى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحاته تلفزيوينة، قائلا: "استاد القاهرة مرعب لأي فريق و انظروا لما حدث في لقاء صن داونز و نتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا أتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد و لتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر".

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

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وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.