محمد بن راشد: خيول الإمارات جـاهــزة للمنـافسـات العـالميــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : حسن الخميس وأحمد عزت

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، السباق الرئيسي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح المهرجان، مشدداً سموه على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام، ورياضة القدرة على وجه الخصوص، مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً، ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

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كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سباق «سوبر ساترداي» الذي أقيم على مضمار ميدان ،وهو السباق العاشر ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

وتمكن «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، من انتزاع الفوز بالجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي، وهو سباق من الفئة الأولى جرى لمسافة 2000 متر بالمسار الرملي.

وفي الشوط الخامس قدّم «بارني روي» لجودلفين، أداءً رائعاً، وتوج ببطولة الفئة الأولى جبل حتا لمسافة 1800 متر «عشبي»، وفي الشوط الأول،برز«إمبلم ستورم» لإسطبلات البيرق، وفي الشوط الثاني، نجح «وافي» لناصر عسكر في انتزاع لقب «بطولة مهب الشمال»، وفي الشوط الثالث، كان الفوز من نصيب «وايلدمان جاك» لدبليو سي للسباقات.

وحلق «لوكسلي» لجودلفين ببطولة دبي مدينة الذهب في الشوط السابع.