الزمالك يتأهل على حساب الترجي البطل في الملعب الصعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

جرد الزمالك المصري مضيفه الترجي التونسي من لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي أحرزه الأخير في الموسمين الماضيين، على الرغم من خسارته أمامه صفر-1 على الملعب الأولمبي في رادس في إياب الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من الهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي عن مواصلة الحلم بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات، وتعويض خسارته ذهاباً على أرض منافسه المصري 1-3.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبين، في حين قال المدرب الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون «أعتقد أن تأهلنا جاء مستحقاً، إذ استطعنا إقصاء البطل في النسختين السابقتين»، مضيفاً «لعبنا من دون عقد وبشجاعة وكثافة عددية، على الرغم من أننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعدما تلقينا الهدف، لكن كان بإمكاننا التسجيل من المرتدات إلا أن الروح الانتصارية للاعبي الزمالك كانت حاسمة، وأثمرت عن التأهل».

وأردف «لم يكن من السهل التغلب على الترجي، لكننا جئنا إلى رادس بطموح التأهل والذهاب إلى أبعد الحدود في المسابقة، وكنا نخشى من الترجي الذي يجيد دوماً استغلال عاملي الأرض والجمهور، وهذا ما أثر في الأداء، حيث إننا عانينا من الناحية البدنية أيضاً». وتابع المدير الفني للزمالك: «كنا نخشى جماهير الترجي على أرضية ميدانهم، لم نخلق الفرص الكثيرة، لكننا لا يمكن أن نسمي هذا خوفاً، لعبنا على التفاصيل الصغيرة، وحققنا المطلوب».

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الزمالك على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، والعودة بالقاهرة، ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيافي الأول أو الثاني من شهر مايو / أيار المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في الثامن أو التاسع من الشهر ذاته. وعن الدور نصف النهائي، قال كارتيرون «لا شك في أننا سنواجه نادياً كبيراً له الباع الكبير في المسابقة، الرجاء يعد من أبرز الفرق في القارة هذا الموسم، ويمتلك كل مقومات البطل، كما أن مازيمبي أحد عمالقة إفريقيا وفريق صعب المراس، ولا سيما على ملعبه، وأنا أكن لكيلهما كل الاحترام، إذ كنت جزءاً من كل منهما في فترة سابقة، وليفز الفريق الأفضل».

من جهته، قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن لاعبي الفريق الأبيض أثبتوا أنهم رجال، وردوا على الأقزام الذين شككوا في قدرة الفريق عقب وقوع الترجي مع الزمالك في ربع النهائي.

وأضاف مرتضى منصور: «ساسي قدم مباراة رائعة أمام فريقه السابق، وكذلك بن شرقي، وطارق حامد والونش وجميع اللاعبين وأبو جبل، الكل قدم مباراة رائعة ويستحقون الشكر».

نهائي مصري

كما عبر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه، متمنياً أن يتأهل الأهلي إلى نفس الدور، وموضحاً أن أمله رؤية نهائي مصري خالص. وأشار أحمد مرتضى إلى الجهد الكبير الذي بذله مرتضى منصور رئيس الزمالك في الفترة الماضية، موضحاً أنه يشكره مع اللاعبين على الانتصار والتأهل. في السياق ذاته، كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق لن يغيب عن الفريق الأبيض في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد حصوله على إنذار في لقاء الترجي التونسي، في إياب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جهاز الزمالك أن طارق حامد لن يغيب، رغم حصوله على 3 إنذارات في البطولات الإفريقية، بواقع إنذار في السوبر الإفريقي أمام الترجي، ثم إنذار في لقاء الذهاب بدور الثمانية أمام الترجي، ثم إنذار آخر في لقاء الإياب، حيث أشار جهاز الزمالك إلى أن الإنذار الذي تحصل عليه اللاعب في السوبر الإفريقي لا يتم احتسابه ضمن بطاقات اللاعب في دوري الأبطال، وسيتواجد بصورة طبيعية مع الفريق في نصف النهائي الإفريقي.