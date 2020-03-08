ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز بكأس دبي الذهبية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز بلقب كأس دبي الذهبي للبولو، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الشيخة علياء بنتيجة 10- 8. وعبرت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بالفوز والتتويج باللقب، وقالت إن فريقها يتطلع للأفضل في البطولات المقبلة، مبينة أن الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية قبل المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وحافظ فريق الإمارات على اللقب للعام الثاني على التوالي في البطولة التي حملت اسم بطولة كأس «بنك ستاندرد تشارترد» للبولو 2020 هذا العام، وشاركت فيها ثمانية فرق، ورصدت لها اللجنة المنظمة جوائز قيمة، ونال الفريق البطل 250 ألف درهم، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف درهم، وتوج فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بطلاً لكأس بنتلي الإمارات، بعد فوزه على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة 11 - 7 في مباراة مميزة، ونال كل فريق منهما 50 ألف درهم.

وعقب المباراة الختامية، قام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي حماد ممثل بنك ستاندرد تشارترد راعي البطولة، ورجل الأعمال راشد الحبتور، وبحضور العديد من المسؤولين، بتتويج الفائزين بالكأس الذهبية، وكأس بنتلي الإمارات للبولو 2020، إلى جانب الحصان نونيو كأقوى حصان بالبطولة، وتم تكريم العديد من شركاء النجاح.