دبا الفجيرة يلحق الخسارة الأولى بالإمارات المتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

ألحق دبا الفجيرة الخسارة الأولى بفريق الإمارات المتصدر بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت، على ملعب دبا الفجيرة في ختام مواجهات الأسبوع ال16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

سيطر فريق النواخذة على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدفين سجلهما البرازيلي أديلسون بيريرا في الدقيقتين 40 و46، فيما حاول فريق الصقور تعديل النتيجة والعودة للمباراة في الحصة الثانية لكن محاولاته باءت بالفشل.

وبهذا الفوز يرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس فيما حافظ الإمارات على صدارته للترتيب العام وبفارق كبير عن أقرب مطارديه بنقاطه ال36 السابقة، أدار المباراة الحكم أحمد الحمادي. وعلى ملعب دبا الحصن كان التعادل السلبي من نصيب أصحاب الأرض والحمرية في مباراة قمة شهدت تكافؤاً في المستوى بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يحافظ دبا الحصن على وصافته برصيد 31 نقطة والحمرية برصيد 26 نقطة في المركز الرابع، أدار المباراة الحكم عيسى خليفة.

وبنتيجتي مباراتي القمة يكون الصراع على التأهل إلى دوري الخليج العربي اشتعل بشكل كبير بالنسبة للبطاقة الثانية، حيث إن دبا الحصن والذي خسر في الأسبوع الماضي أمام الإمارات بهدف نظيف،أصبح مركزه في خطر، حيث لايبتعد عن دبا الفجيرة الخامس سوى بست نقاط، وبخمس نقاط عن الحمرية الثالث الذي لعب مباراة أقل.



فوز كبير



وعلى ملعبه تغلب مصفوت على ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة سجل لمصفوت عبدالله مهدي في الدقيقة 54 والبرازيلي فيكتور نوانيري في الدقيقة 56 والفرنسي فاتري ساخي في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز يرفع مصفوت رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي العروبة بنقاطه ال14 السابقة، أدار المباراة الحكم زايد العولقي.

وكانت المرحلة افتتحت، أول أمس الجمعة، وشهدت فوز فريق البطائح على ضيفه الذيد بثلاثية دون رد، وسجل الأهداف البرازيلي ألكسندر.

وعلى ملعب التعاون تغلب العربي على أصحاب الأرض 2-1.