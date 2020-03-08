خمينيـز: الفريـق الأفضـل فـاز رغـم المعـاناة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

حافظ الوحدة على الوجود في المربع الذهبي بالفوز على عجمان بهدف نظيف، جعله يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وبقي «البرتقالي» برصيد 18 نقطة.

ونجح أبناء المدرب الإسباني خمينيز في تجاوز كبوة الجولة الماضية أمام النصر، والعودة إلى الطريق الصحيح الذي بدؤوه مع نهاية الدور الأول واستمروا عليه في الجولات الأولى من الدور الثاني.

ويدين العنابي بفوزه للإسباني جاسبار الذي سجل هدف المباراة الوحيد، وقدم صاحب الهدف أداء جيداً استحق عليه الإشادة من المدير الفني خمينيز.

وفي المقابل سقط البرتقالي مرة أخرى في فخ الخسارة، على الرغم من الأداء الجيد خاصة في الشوط الثاني، وبالتالي بات قريباً من فرق القاع بفارق 6 نقاط عن الفجيرة صاحب المركز الأخير.

وقال خمينيز المدير الفني للوحدة إن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام عجمان، مشيراً إلى أن الأداء لم يكن مقنعاً من الناحية الفنية، وأن مستوى العنابي في الشوط الأول كان جيداً وتراجع قليلاً في الحصة الثانية من المباراة.

وقال خمينيز إن الفريق الأفضل فاز في المباراة، «وقد لعبنا في الشوط الأول بطريقة مميزة، مع تألق لافت لجاسبار، وأضعنا عدداً من الفرص، وكان بالإمكان إنهاء المباراة بثلاثة أهداف، وفي الشوط الثاني لم نستطع اللعب بنفس الأداء والجودة نسبة لتباعد الخطوط».

من جهته حرص المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان في بداية المؤتمر، على المطالبة باختصار المؤتمرات الصحفية خلال دوري الخليج العربي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الرمادي إلى أن عجمان قدم مباراة جيدة أمام الوحدة على الرغم من الخسارة، وكان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، مبيناً أن فريقه أضاع فرصاً عديدة للعودة في النتيجة وغاب عنه الحظ في أكثر من فرصة.

وعن اقتراب عجمان من فرق المؤخرة بسبب الخسارات الأخيرة قال: «ليس هناك خوف على عجمان، فريقنا ليس في خطر الهبوط، نحرص على مزيد من العمل والاجتهاد في المرحلة المقبلة لحصد أكبر عدد من النقاط».

3 نقاط مهمة

وأكد فارس جمعة مدافع الوحدة أن فريقه حقق 3 نقاط مهمة، وقال: «طموح العنابي حصد العلامة الكاملة في كل المباريات المتبقية من الدوري».

وأوضح فارس أن المنظومة الدفاعية في الوحدة تحسنت كثيراً وفي تطور مستمر، مشيراً إلى أن هذا تم بمجهود جميع اللاعبين في الفريق.