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صلاح وماني يعيدان نغمة الفوز لليفربول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج من دوامة الهزائم التي رافقته في آخر مباراتين له، ليحقق فوزاً هزيلاً على ضيفه بورنموث (2-1) في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وكان ليفربول تعرض الأسبوع الماضي لأول هزيمة في الدوري المحلي هذا الموسم؛ بسقوطه أمام واتفورد بثلاثية قاسية، قبل أن يخرج من الدور الخامس لكأس إنجلترا بخسارته أمام (صفر-2).

وبفوزه على بورنموث ابتعد ليفربول 25 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يلتقي جاره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، وبات بحاجة إلى 3 انتصارات في المباريات ال9 الأخيرة؛ لكي يتوج بطلاً.

ولم يكن فوز ليفربول مقنعاً؛ لأن هدفيه جاءا من هديتين من دفاع بورنموث الذي افتتح التسجيل مبكراً، قبل أن يهديه المصري محمد صلاح والسنغالي ماني الفوز 22 على التوالي في «أنفيلد رود»، وهو رقم قياسي جديد.

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