متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، راعي المهرجان، الفوز بلقب النسخة الأولى من مهرجان سموه التي بدأت عام 2009، تلاه الفارس يوسف البلوشي عام 2010، ثم الفارس عبدالله غانم المري عام 2011، وسلطان أحمد البلوشي عام 2012، وفي عام 2013 فاز بكأس المهرجان الفارس راشد البلوشي، وفي عام 2014 فاز الفارس سعيد محمد خليفة المهيري، وفي نسخة عام 2015 فاز بالكأس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وفي عام 2016 واصل الشيخ راشد بن دلموك انتصاراته واحتفظ باللقب للعام الثاني، وفي نسخة عام 2017 فاز بها الفارس محمد أحمد المري، وفي نسخة العام الماضي 2018 التي حملت الرقم 10 فاز الفارس سعيد حمود الخياري، والنسخة الحادية عشرة التي جرت العام الماضي فكانت من نصيب البطل الفارس محمد أحمد المري من إسطبلات F3، أما نسخة العام الحالي فكانت من نصيب الفارس البطل غيث عبدالواحد من إسطبلات M7.