سعيد الطاير: مشاركة مميزة واستثنائية في المهرجان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان» رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، سعادته الكبيرة بالنجاح المميز للمهرجان في نسخته ال12.

وقال: نجح المهرجان بفضل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأضاف: تظاهرة هذا العام شهدت مشاركة قرابة 1000 خيل، وهو رقم كبير واستثنائي منهم 206 خيول في السباق الرئيسي الذي أقيم، أمس الجمعة.

Advertisements

وأكد سعيد الطاير أن عشاق رياضة الفروسية بصفة عامة، ورياضة القدرة بصفة خاصة ينظرون للسباقات التي تقام في دبي نظرة تقدير واحترام؛ لما تشهده من تنظيم رائع وجوائز كبيرة واستثنائية هي الأكبر على مستوى العالم.

وعن المستوى التنظيمي للحدث قال الطاير: إن رضا كل المشاركين والإسطبلات المشاركة إلى جانب مسؤولي اتحاد الإمارات للفروسية وطاقم التحكيم الدولي القادم من خارج الدولة، وكافة اللجان الدولية المهتمة بسباقات القدرة؛ يظهر حجم النجاح التنظيمي للحدث، مشيراً إلى أن مؤسسة «ميدان» تقيم الحدث من كل جوانبه؛ لتحقيق المزيد من النجاح خلال النسخ المقبلة.

وأشاد الطاير بدور طيران الإمارات في رعاية ودعم الحدث، واعتبرها من شركاء النجاح، ومن أهم الشركات الوطنية التي تملك رصيداً كبيراً في دعم مسيرة الفروسية على مستوى العالم.