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وصافة لايبزيج مهددة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط لايبزيج مجدداً بالنقاط، وباتت وصافته مهددة؛ بعد تعادله مع مضيفه فولفسبورج دون أهداف، في المرحلة ال25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصحيح أن لايبزيج لم يخسر في آخر ست مباريات، إلا أنه أهدر 8 نقاط، بتعادله أربع مرات مع مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ وليفركوزن ثم فولفسبورج.

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