شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة علمية لنادي الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد رحلة ترفيهية علمية لمنتسبيه من فئتي البراعم وفئة الشباب، إلى نادي الشارقة للصقارين؛ بهدف تعريفهم إﻠﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﻘﻮر، وكان في استقبالهم سعيد مطر دلموك الكتبي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بنادي الشارقة للصقارين،

وتم اطلاع المنتسبين على أبرز أنواع الصقور البرية؛ مثل: الشاهين والحر والجير، وكيفية تربية القور والاعتناء بها، ومستلزمات الصقاره السبوق والوكر والدس والمنقلة والتلواح والبرقع وجهاز التتبع الخاص بالصقور.

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