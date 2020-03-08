«الشارقة للدفاع عن النفس» يتألق في «دولية» الأردن للجوجيتسو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز لاعبو الجوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ثلاث ميداليات دولية ملونة خلال المشاركة في بطولة الأردن الدولية للجوجيتسو التي اختتمت في العاصمة عمان، يوم الاثنين الماضي.
ونال اللاعب سلطان العويس الميدالية الذهبية في أول مشاركة له بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به العام الماضي، إضافة إلى فضية اللاعب سعيد بن فهد، وفضية لفرح واصف.
وتقدم أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ولمجلس الشارقة الرياضي للدعم اللامحدود الذي أسفر عن النجاحات التي تشهدها رياضة الجوجيتسو في النادي، مؤكداً أن هذه الميداليات تأتي تعزيزاً للإنجازات التي حققها لاعبو النادي في مختلف البطولات التي تنظم في الدولة.وأوضح خالد الناخي عضو مجلس الإدارة مشرف الجوجيتسو بالنادي أنهم يتطلعون للحصول على المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة،واعتلاء منصات التتويج.
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