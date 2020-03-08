البطل سعيد بالإنجاز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الفارس البطل غيث عبدالواحد إنجاز الفوز بالكأس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مالك إسطبلات M7 الفائزة بالكأس. وقال إن توجيهات سموه كانت وراء الفوز الكبير الذي تحقق والإنجاز الإضافي لخيول M7. وقال: هذا الفوز هو الأفضل بالنسبة لي وانجاز سيسجل في تاريخ الفروسية، وأشكر المدرب محمد السبوسي الذي أسهم بتوجيهاته ومتابعته في وصولي إلى منصة التتويج.

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